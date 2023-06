Ambulantes 'madrugam' para conseguir licença para vender no São João

Vendedores ambulantes que não se cadastraram para o São João de 2022 estão tentando conseguir uma licença para trabalharem este ano durante os festejos juninos no Parque de Exposições, na capital baiana. Desde as primeiras horas da manhã deste sábado, 3, uma longa fila se formou na Agência Central do SineBahia, localizado no Terminal de Integração de Pituaçu, em Salvador.

A partir das 7h, os funcionários da instituição iniciaram a entrega de senhas para organizar a fila e agendar o atendimento dos ambulantes. Porém, ocorreu um princípio de tumulto no local, o que levou à suspensão temporária da distribuição das senhas.

De acordo com vendedores ambulantes, a confusão teria acontecido após algumas pessoas tentarem furar a fila no momento da distribuição das senhas. Ainda de acordo com elas, alguns colegas chegaram a levar lençóis e travesseiros, pois passaram a noite no local, na tentativa de garantir atendimento.

Conforme a TV Bahia, a coordenadora da unidade do Sinebahia informou que ser atendido não garante o credenciamento dos ambulantes para a comercialização de produtos durante o período junino. O processo de cadastramento consiste na entrega de documentos, e as vagas serão preenchidas primeiramente pelos ambulantes que possuem cadastros anteriores. O que sobrar será destinado aos ambulantes que desejam trabalhar pela primeira vez.

A reportagem ainda pontuou que a coordenadora afirmou que há uma expectativa de destinar de 100 a 130 vagas para esse público que pretende trabalhar nos festejos juninos até o dia 2 de julho.