Ambulatório promove ações do Outubro Rosa para o público LGBTQIAPN+ | A TARDE

O Ambulatório Municipal Especializado em saúde LGBTQIAPN+, situado no Multicentro da Carlos Gomes, Centro de Salvador, realiza uma campanha dentro do Outubro Rosa, oferecendo uma série de atendimentos gratuitos, como consultas e exames. A ação segue até o próximo dia 31.

Para ser atendido, o paciente deve comparecer ao ambulatório municipal, apresentando RG, CPF e Cartão do SUS. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, (exceto feriados).

Entre os serviços estão inclusos atualização do cartão de vacina, teste de HIV e IST, distribuição de doces, preservativos, gel lubrificante e um folheto com informações sobre a identidade sexual, além da oficina sobre os cuidados com o uso do binder, uma peça de roupa, ou acessório, para achatar a região dos seios, diminuindo a aparência das mamas.

Moradora do Bairro da Liberdade, a DJ Diana Felipe, 27 anos, foi até a unidade em busca de atendimento psiquiátrico. Ao sair do consultório, ela elogiou toda a estrutura do local. “Eu gostei do espaço, um ambiente colorido, as salas climatizadas, me senti acolhida. Além do médico ter me atendido muito bem”, disse

Iniciativa pioneira

Segundo a assistente social da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Tatiane Freitas, os homens e as mulheres transgênero precisam fazer o autoexame. “Os homens e mulheres cis têm mama e podem adquirir o câncer. É de extrema importância se prevenirem”, reforçou.

A vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos, pontuou que a iniciativa se torna uma ferramenta de inclusão social, ao contemplar este público na campanha Outubro Rosa. “Pela primeira vez, o público LGBT+ está contemplado especificamente na iniciativa. Neste mês estão sendo realizados esses atendimentos especializados para as pessoas LGBT+, que têm as suas diferenças e demandas singulares. Assim, proporcionamos um acolhimento mais humanizado, cuidamos dessas pessoas a partir do que desejam e precisam, e inserimos na agenda permanente desta campanha”.

Dados

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em pesquisa feita em 2021, intitulada o Câncer de Mama no Brasil, há uma estimativa para que a cada ano do triênio 2020/2023 sejam diagnosticados no país 66.280 novos casos de câncer de mama, com um risco previsto de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.