André Fraga propõe reformas em Parques de Pituaçu e do Abaeté

O vereador André Fraga (PV) irá protocolar um Projeto de Indicação (PIN) para promover a reforma completa do Parque Metropolitano de Pituaçu, que completa 50 anos de existência nesta segunda, 4, e do Parque Metropolitano do Abaeté, que fez 35 anos neste domingo, 3.

“O Parque de Pituaçu completa 50 anos em um estado que precisa de melhorias. Frequentemente, recebemos denúncias de poluição na lagoa, insegurança e falta de estrutura. Esse é um cenário que precisa mudar”, disse o parlamentar, que é presidente da Comissão de Emergência Climática e Inovação da Câmara de Salvador.

O parque foi criado em 4 de setembro de 1973 após o Decreto Estadual 23.666. Com uma área superior a 400 hectares, o equipamento foi construído em simultâneo ao Centro Administrativo da Bahia (CAB).



“O decreto dizia, há 50 anos, que a criação do parque considerava a necessidade de criação de novas áreas verdes na Região Metropolitana (RMS) e que o desenvolvimento turístico exigia a conservação e valorização desses espaços. O tempo passou, o mundo evoluiu e hoje nós sabemos ainda mais sobre a importância da preservação ambiental. O Parque de Pituaçu é um espaço de resistência e que precisa ser valorizado”, afirmou Fraga.



O parlamentar propôs também o PIN 207/2023, que pede ao Governo da Bahia um estudo técnico de viabilidade para construção de um circuito de mountain bike no Parque de Pituaçu.



“Já o Parque de Pituacu sofre com os mesmos problemas, em especial segurança e infraestrutura. Antes um parque ponto obrigatório para qualquer turista que vinha a Bahia, hoje está praticamente abandonado”.