Artistas já podem conferir editais para o Furdunço e o Fuzuê 2024

Os editais para o pré-carnaval de Salvador 2024 já foram lançados e podem ser conferidos nos sites de inscrição do Fuzuê e do Furdunço. A Empresa Salvador Turismo (Saltur), publicou as informações sobre os chamamentos públicos no Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo o texto publicado, os documentos referentes à primeira fase do processo de seleção das entidades será composta por um requerimento de inscrição que deverá ser preenchido e o envio das propostas preliminares. Esse envio será feito de forma exclusivamente online, do dia 10 a 25 de agosto para o Fuzuê e do dia 15 ao dia 30 de agosto para o Furdunço. A segunda etapa é composta pela proposta artística oficial e documentos de avaliação que aparecem com detalhes nos editais. Essa segunda fase ocorrerá em outubro.

Para o Fuzuê, que ocorre no sábado de pré-carnaval, poderão se inscrever grupos culturais (manifestações culturais com acompanhamento musical – charangas, fanfarras, orquestras, grupos percussivos). Já o Furdunço, que acontece no domingo de pré-carnaval, é composto por atrações artísticas (artista único, duplas, trios e banda) com equipamento sonoro.