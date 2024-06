Árvore cai e destrói carro próximo a ladeira da Arena Fonte Nova

O carro estava estacionado no local no momento em que a árvore despencou - Foto: Vídeo / Reprodução

Um carro foi atingido por galhos de uma árvore que caiu, na noite de quinta-feira, 13, na Ladeira da Fonte das Pedras, no bairro de Nazaré, em Salvador (BA). O veículo estava estacionado no local no momento em que a árvore despencou.

Em vídeo que circula nas redes sociais, aparece o momento logo após a queda da árvore e o veículo destruído. A Ladeira da Fonte das Pedras, que dá acesso à Arena Fonte Nova, estava com diversos veículos estacionados, devido ao jogo entre Bahia e Fortaleza, que acontecia na Arena Fonte Nova.

Equipes da Secretaria de Ordem Pública (Semop) estiveram no local e realizaram a poda dos galhos da árvore.