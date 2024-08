Aulão gratuito é realizado para concurso do Conselho de Enfermagem

Coren realiza preparação para concurso - Foto: Reprodução

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) realiza na sexta-feira, 26, preparação para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. O evento gratuito será realizado das 14h30 às 17h, no auditório da Faculdade Unijorge. A inscrição pode ser feita através do site do simulado.

O evento é realizado através das Câmaras Técnicas. O aulão terá a participação da enfermeira Ana Carolina Ayres, que conduzirá a sessão com um simulado preparado exclusivamente para os participantes.

Além do simulado, os participantes poderão esclarecer dúvidas e receber dicas para a prova. O evento é aberto a todos os profissionais de enfermagem interessados em participar do concurso de Salvador.