Aumento de colisões em postes afeta distribuição de energia na Bahia

A colisão de veículos em postes tem sido um dos principais fatores externos que afetam a distribuição de energia na Bahia. De acordo com dados da concessionária Neoenergia Coelba, aproximadamente 1,7 mil ocorrências de abalroamentos foram registradas no estado durante o primeiro semestre de 2024, representando um aumento de 13% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento resultou em prejuízo para cerca de 342 mil consumidores, que enfrentaram períodos de interrupção no fornecimento de energia.

Apesar do aumento no número de acidentes, o total de consumidores afetados foi cerca de 5% menor em 2024. A redução no impacto sobre os consumidores pode ser atribuída à ampliação de tecnologias avançadas na rede elétrica, como o sistema de self-healing.

A substituição de postes danificados é uma operação complexa que frequentemente exige a recomposição de cabos e equipamentos, resultando em um tempo mínimo de atendimento de quatro horas. No entanto, com o self-healing, a energia é restabelecida em menos de um minuto, sem que os consumidores precisem esperar a conclusão dos reparos.



A prevenção de acidentes envolvendo postes, no entanto, depende majoritariamente da conscientização dos motoristas e da adoção de práticas de direção defensiva. Órgãos de trânsito recomendam seguir rigorosamente as leis e regras de trânsito, respeitar os limites de velocidade, prestar atenção à sinalização e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ao dirigir