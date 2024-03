Autor de roubo e agressão contra mulher no carnaval é preso | A TARDE

Equipes da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) identificaram o autor do roubo seguido de agressão contra uma foliã, no circuito Dodô, na madrugada da terça-feira, 13, do Carnaval deste ano. O homem teve o mandado de prisão preventiva solicitado pela unidade e decretado pelo Poder Judiciário. A medida judicial foi cumprida no município de Vitória da Conquista, nesta quinta-feira, 29.

O autor foi preso no bairro da Patagônia, em Vitória da Conquista, em uma ação de Policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Sudoeste) da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista).

Em continuidade as ações, equipes do Depom cumpriram mandados de busca e apreensão nos bairros da Valéria e Fazenda Coutos, quando recuperaram sete celulares furtados nos circuitos do carnaval, por comparsas do agressor.

A titular da unidade, delegada Mariana Ouais, informou outras ações para prender o grupo. “A partir das informações já coletadas e dos celulares apreendidos avançaremos na busca dos demais envolvidos. Ele será interrogado e vamos buscar outros possíveis aparelhos, produtos de roubo”, afirmou.

As ações tiveram o apoio dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).