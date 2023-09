Autoridades e militantes falam sobre proteção dos direitos LGBTQIA+

Começou, neste domingo, 10, no Campo Grande, a 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ da Bahia. Com o tema “Por mais diversidade no mundo corporativo”, o evento reúne artistas e militantes a favor das causas em torno da comunidade.

Uma das madrinhas da Parada, a promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, Márcia Teixeira, citou o tema da parada e pontuou que o órgão está trabalhando para que haja mais diversidade no mundo corporativo.

"Precisamos enfrentar, incluir a diversidade no mundo do trabalho, no sistema corporativo, que o capital se aproxime dessas pessoas que são extremamente competentes. Precisamos acolher todas essas pessoas porque o Brasil, a Bahia é para todos sem sem essa diferença de ser hétero, LGBT, somos todos seres humanos”, ressaltou.

“O Ministério Público da Bahia criou uma promotoria no ano de 2021 para atender especificamente a população LGBTQIAPN+ que, além de orientar sobre direitos, combatemos a LGBTfobia. Nesses últimos dois anos nós tivemos cerca de 460 denúncias e a maior parte dessas denúncias foram de violências institucionais, sejam praticadas por órgãos públicos municipais, estaduais, federais, seja nas empresas de telefonia, de saúde, de acesso ao trabalho", completou.

A promotora Márcia Teixeira é uma das madrinhas da Parada | Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Também presente no evento, Sandra Muñoz, coordenadora da Casa de Acolhimento Marielle Franco Brasil, instituição voltada à mulheres e população LGBTQIA+ em situação de violências e sob risco de morte, destacou a luta recente contra o projeto de lei da Câmara que busca proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil.

O texto afirma que “nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou a entidade familiar”. A justificativa do projeto diz ainda que “aprovar o casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo, e, também, é atentar contra a existência da própria espécie humana”.

Segundo Sandra, a população LGBTQIA+ já está se mobilizando para evitar a aprovação do PL. “Isso é importante para a gente falar, fazer essa pauta, porque em 10 anos a gente lutou para isso e a gente tá mostrando aqui que a gente vai continuar a luta [...] A gente foi para Brasília, passamos no gabinete, ficamos no STJ [Superior Tribunal de Justiça] uma semana. E se for preciso, a gente vai colocar os ônibus do Brasil inteiro para ir até lá”, pontuou.

Sandra Muñoz, coordenadora da Casa de Acolhimento Marielle Franco Brasil | Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), ressaltou o papel da pasta para a proteção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+ e disse que o Governo do Estado tem atuado contra violência desse público, especialmente através do Casarão da Diversidade, localizado no Pelourinho.

“Uma sociedade democrática é uma sociedade onde a gente enfrenta a violência e a discriminação, e esse é o nosso papel, disseminar essa mensagem e essa estratégia de inclusão no governo”.