Avião tem problema após decolagem e retorna a Salvador; entenda | A TARDE

Um avião da companhia aérea Latam apresentou um problema durante o processo de decolagem e precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Salvador. O caso aconteceu durante a tarde de terça-feira, 31, em um voo que iria para São Paulo, com pouso programado para o Aeroporto de Congonhas.

De acordo com a Latam, o incidente se deu após a colisão de um pássaro com o motor do avião. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram a aeronave do voo LA3633 retornando à pista de pouso do aeroporto com chamas em uma de suas turbinas.

Por meio de nota, a companhia aérea informou que o ocorrido de chamas na turbina após a ingestão de pássaros pelo motor é visto como algo "comum" na aviação.

Após o ocorrido, o avião pousou com sucesso e os passageiros desembarcaram normalmente em Salvador. Eles receberam a assistência necessária da Latam, que realizou a inspeção da aeronave antes da liberação para nova decolagem, que ocorreu por volta das 20h40.