Ba-Vi terá esquema especial de transporte | A TARDE

A partida entre Bahia e Vitória, no próximo domingo, 18, no Estádio Manoel Barradas, contará com um esquema especial de transporte para atender a demanda do público. A Secretaria de Mobilidade (Semob) distribuirá seis ônibus da frota reguladora nas estações Pirajá e Acesso Norte.

Além disso, a linha 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant entrará em operação das 13h45 às 22h. Ela é responsável por levar os usuários do Barradão até a Avenida Paralela, onde é possível integrar com outras linhas e também no sistema metroviário.

Desvio de itinerário

Por conta de intervenções no trânsito, duas linhas que atendem a região do estádio terão o itinerário alterado. Os coletivos da linha 1365 - Jardim Nova Esperança/Canabrava - Estação Pituaçu vão seguir por Nova Cidade, Terminal de Canabrava, pela Rua Artemio Valente, Rua Procurador Nelson Castro, Avenida Paralela, retornam no viaduto do CAB e seguem até Estação Pituaçu.

No sentido oposto, retornam pela mesmas vias. Já os ônibus da linha 1357 - Nova Brasília/Trobogy - Estação Pituaçu seguirão pela Estrada Velha, Avenida Paralela e finalizam o itinerário Estação Pituaçu. No retorno, os coletivos seguem pela Avenida Paralela, retornam no Viaduto da Avenida Orlando Gomes, seguem pela Rua Aimoré Moreira, Rua Mucambo e vão pela Estrada Velha.

Agentes de trânsito e transporte e prepostos das concessionárias irão monitorar o atendimento na região e orientar os usuários.