Bahia supera expectativas com o turismo

“A Bahia é completamente diferente de todos os lugares que eu já viajei”. Parece frase de propaganda, mas foi dita por Nathaly Alexandre, que mora no Espírito Santo e veio turistar em Salvador pela primeira vez. O fluxo de turistas superou o esperado para o mês de junho – baixa temporada – no estado. A ocupação no setor de hotelaria no último mês foi de 70% a 75%, chegando a 100% nos municípios com maior destaque nos festejos da época, conforme informações da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia (ABIH-BA). A Bahia registrou um aumento de 8% a 10% na ocupação do setor de hotelaria no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2023.

A explicação para o aumento é a alta diversidade turística presente no estado, segundo o secretário de turismo da Bahia, Maurício Bacellar. “Nosso patrimônio arquitetônico colonial, cultural, histórico e natural nos dá a condição de trabalharmos mais de 50 segmentos turísticos, o que nos dá a comodidade de dizermos que a nossa sazonalidade da atividade turística é muito pequena”.

Mesmo em junho, um mês de baixa, o São João da Bahia registrou mais de 1,7 milhão de visitantes, com uma receita de R$2 bilhões, segundo a Setur-BA. Em 2023, foram 1,5 milhão de turistas e uma receita de R$1,6 bilhão. A forte divulgação da festa foi apontada pelo secretário como uma das razões para o crescimento da festa, que em alguns municípios chegou a ter 100% da ocupação hoteleira.

Turismo o ano todo

Os meses do verão são reconhecidos como alta estação na Bahia por conta da grande movimentação turística em decorrência do segmento sol e praia. É através de alternativas como a temporada de avistamento de baleias e o roteiro turístico da estrada do chocolate, que a Secretaria de Turismo (Setur) aposta que a Bahia seja uma alternativa turística durante todo o ano.

“Nos meses em que a movimentação está baixa nós entramos também com a captação de eventos, trazendo para a Bahia feiras, congressos e encontros”, afirma o secretário de turismo. O Centro de Convenções Salvador (CCS) - administrado pela GL events - é um dos polos do turismo de negócios e teve um crescimento de 20% no total de feiras de 2024 em comparação com 2023.

Com um total de 19 feiras programadas para o ano de 2024, a expectativa é que um público de 290 mil pessoas sejam atraídas pelos eventos de diversos segmentos. "Salvador é um destino muito atrativo para o turismo de negócios e com a existência de um espaço moderno e versátil, como o Centro de Convenções Salvador, a atração de eventos sem dúvida é maior, tanto assim que temos eventos já assinados até 2029. Nossa estratégia tem sido intensificar a atração de eventos de grande porte, que significam maior fluxo de turistas para a cidade", frisa o diretor geral do CCS, Ludovic Moullin.

Para o diretor de Turismo de Salvador, Márcio Franco, o segmento de turismo de negócios é um dos destaques da capital e traz benefícios para a cidade como um todo. “São muitos atrativos embutidos em um só eixo. A pessoa vem para um equipamento belíssimo, que é o Centro de Convenções, e vai conhecer a riqueza natural, cultural, gastronomia, arte, pintura e música que tem por aqui”.

Outro mês que pode ser considerado baixa temporada é novembro, por isso, Márcio conta que tem sido construídas estratégias para driblar a pouca procura. “Transformamos novembro que é um período de baixa estação em um período de alta com o novembro negro. Temos o projeto Salvador Capital Afro que tem uma relevância gigante, tem saído da curva e gerado um crescimento no setor hoteleiro neste mês, por exemplo”, comenta o diretor de Turismo.

A história e a cultura de Salvador são atrativos fortes para os turistas, como conta o engenheiro peruano Erik Cortez, que está turistando pela capital baiana. “Gostei muito da arquitetura colonial. Já fui ao Porto da Barra, na Ilha de Itaparica, mas o que mais gostei até agora foi o Pelourinho, que é possível ver os detalhes das construções, o trabalho das pessoas que fizeram antigamente, que já não é comum de se ver agora”.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (ABAV - BA), Jean Paul Gonze, explica que a maior presença de voos para a Bahia é importante para o turismo. “O acesso é de extrema importância para o turismo e tendo um acesso fácil, o aumento de fluxo ocorre, o que gera uma circulação muito interessante de emprego e renda, porque o turismo consegue mexer com 52 itens na cadeia da economia”.