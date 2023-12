Bahia Vinho Show reúne trade e apreciadores da bebida em Salvador | A TARDE

Esta acontecendo, em Salvador, a 9ª edição do Bahia Vinho Show, evento que reúne conteúdo voltado para empresários que possuem lojas especializadas, restaurantes, bares ou vendedores.

Degustação de mais de uma centena de vinhos, palestras, eventos profissionalizantes e feira com preço de distribuidor, essas são algumas atrações que compõem a edição, e deve movimentar mais de meio milhão de reais em negócios. “Temos a expectativa de receber quase mil pessoas durante os dias de evento e gerar aproximadamente R$ 700 mil em negócios, incluído a feira e as vendas diretas entre os expositores”, diz o idealizador do evento e diretor do Clube Gourmet Bahia, Ivan Baldivieso.

O Bahia Vinho Show segue até sábado, 2, com uma programação formativa, que vai proporcionar ao participante um panorama do mercado brasileiro, além de se aprofundar nas tendências e ganhar ferramentas para definir quais são os melhores métodos para impulsionar o seu negócio no mercado de vinhos.