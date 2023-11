Bairro de Nazaré recebe 3ª edição do Fora de Rota | A TARDE

O evento itinerante e gratuito Fora de Rota, está de volta com sua terceira edição, em Salvador, e dessa vez levará diversidade e cultura para o bairro de Nazaré.

Idealizado pela produtora de eventos Lara Kértesz, o projeto tem como objetivo levar o espírito empreendedor e a riqueza cultural dos diversos bairros de Salvador para o centro das atenções.

“Além de promover a economia, o Fora de Rota se assemelha ao bem-sucedido projeto 'Salvador Boa Praça', que já conta com quase 10 anos de tradição, trazendo moda, música, arte e diversão para as famílias da cidade. O evento é uma oportunidade imperdível para explorar a criatividade e a inovação dos bairros de Salvador”, destaca Lara Kértesz.

A feira, que já se tornou celebração mensal, acontece no domingo (29), das 9h às 18h, na Praça Conselheiro Almeida Couto, com uma programação extensa que conta com moda, gastronomia, arte e música.

Com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC), o evento oferece uma oportunidade única para empreendedores locais.

A terceira edição do Fora de Rota conta com stands de 41 empreendedores, sendo 35 de temas diversos e seis ligados a gastronomia.

A primeira edição do evento, que acontece sempre no último domingo do mês, aconteceu no fim de linha da Ribeira e a segunda no bairro de Itapuã.