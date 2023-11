Bamaq inaugura Porsche Center em Salvador | A TARDE

Com o novo padrão de layout e arquitetura global da Porsche, mobiliário importado da Alemanha, infraestrutura de vendas, serviços e de pós-vendas, foi oficialmente inaugurado ontem o Porsche Center Salvador. O espaço, que está localizado em um prédio sustentável, na Avenida Tancredo Neves, em uma área de 2.573 m², com toda a infraestrutura de vendas e assistência técnica, teve o aporte de R$ 40 milhões em investimento.

Na fase inicial da operação, serão gerados 30 empregos diretos. O Grupo Bamaq, fundado em Minas Gerais, foi o parceiro escolhido pela Porsche para ser embaixador da marca na Bahia. O CEO do Grupo Bamaq, Clemente Faria Jr, o Head da Divisão de Automóveis do Grupo Bamaq, Marcelo Rohlfs, visitaram o Grupo A TARDE, na manhã de ontem, para reforçar a aposta no potencial do mercado baiano.

Foram recepcionados pela diretora comercial do Grupo A TARDE Marluce Barbosa, pelo diretor de Redação Luiz Lasserre, pela diretora de projetos especiais Mariana Carneiro, pelo head de conteúdo e produto Tiago Décimo e pela editora Núbia Cristina, responsável pela cobertura especializada do mercado automotivo.

“Temos uma parceria de mais de cinco anos com a Porsche, que começou em 2018, com a inauguração do Porsche Center BH, em Minas Gerais. Esse será o primeiro Porsche Center da Bahia e o segundo administrado pelo Grupo Bamaq no Brasil”, afirma o CEO, Clemente Faria Jr. Ele projeta um faturamento entre R$ 250 e 300 milhões por ano com a marca em Salvador.

“Todo o projeto foi pensado para tornar o Porsche Center Salvador um novo conceito de sofisticação na capital baiana”. O Grupo Bamaq lembra que já atende ao público baiano há um ano, no showroom da Bahia Marina. “Realizamos uma série de eventos e test-drives; a aceitação tem sido muito positiva, o que nos deixa confiantes no sucesso que fará a primeira loja oficial da Porsche na Bahia”.

Há cerca de 300 clientes na fila de espera e grupos do Consórcio Premium Experience formados. “Neles, os clientes passam a fazer parte de um Clube de Experiências, antes mesmo da entrega do carro, com acesso a benefícios exclusivos, como cursos de pilotagem, utilização de veículos da frota Porsche, nos finais de semana, enquanto seu veículo novo está em fabricação, bônus para seguro premium, entre muitos outros”, explica o CEO.

Origem mineira

Fundado em 1974, o grupo de origem mineira representa as marcas Porsche, Mercedes-Benz, GWM, essa última desde o final do ano passado. Head da Divisão de Automóveis do Grupo Bamaq, Marcelo Rohlfs, antecipou que o grupo pretende no futuro comercializar na Bahia seminovos de luxo dessas marcas. No portfólio do grupo também estão as marcas New Holland Construction, AMG, Continental, Iveco, FPT Motores, além do braço financeiro com consórcio, em parceria com a Uber.

“Em 2024, vamos abrir mais três lojas desse segmento na Bahia, as filiais de Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. São cidades importantes e vão representar um grande passo para a expansão do Grupo Bamaq, não só na Bahia, como em todo o Nordeste”, antecipa, em primeira mão para A TARDE, o CEO.

“Nós já conhecemos o mercado baiano desde 2005, com a nossa revenda New Holland Construction Equipment, com a linha amarela, voltada para o segmento de construção”, destaca Faria Jr. A loja do Grupo Bamaq em Salvador, que comercializa a linha amarela de equipamentos para construção, está localizada no Porto Seco Pirajá.