Bandidos fogem após troca de tiros com a PM no Subúrbio de Salvador

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, na noite desta sexta-feira, 22, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, após uma troca de tiros com homens armados.

De acordo com informações da PM, a apreensão aconteceu durante rondas na localidade conhecida como Bate Coração, nas proximidades de um posto de saúde. Na ocasião, os militares visualizaram cerca de cinco homens que, ao perceberem a aproximação da guarnição, realizaram disparos de arma de fogo, dando início a uma troca de tiros.

Após cessarem os disparos os indivíduos não foram localizados, mas, após uma varredura local, os pms encontraram um revólver de calibre .32 e um aparelho celular.

Os materiais apreendidos foram apresentados à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.