Bandidos são flagrados roubando na Suburbana e trocam tiros com a PM | A TARDE

Dois homens armados trocaram tiros com policiais militares na noite de segunda-feira, 11, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais militares flagraram dois homens em um veículo roubando transeuntes. Com a aproximação dos pms, os ocupantes do automóvel iniciaram uma fuga e passaram a realizar disparos de arma de fogo em direção a guarnição. Um tiroteio e uma perseguição foram iniciados.

O veículo foi alcançado nas imediações da Rua Rita Nuno, bairro Uruguai, onde os dois bandidos abandonaram o automóvel realizando disparos em direção aos militares fugindo por vielas da localidade. Eles não foram encontrados.

O veículo com restrição de roubo foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.