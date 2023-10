Bandidos usam facão para assaltar ônibus na manhã desta segunda | A TARDE

Um ônibus que fazia a linha Vila Ruy Barbosa/Vale das Pedrinhas foi assaltado na manhã desta segunda-feira, 16, no bairro do Comércio, em Salvador. Segundo relato do motorista, os bandidos estavam armados com um facões.

Ainda de acordo com o rodoviário, quando o coletivo estava em frente a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), pessoas em situação de rua invadiram o veículo e levaram barras de ferro que estavam no ônibus.