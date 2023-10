“Barão das Armas” tem prisão relaxada pela Justiça

O homem que seria responsável pela compra de fuzis para uma facção que atua na Bahia, conhecido como "Barão das Armas”, teve a sua prisão relaxada pela Justiça, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele foi preso no dia 13 de setembro deste ano, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), e liberado no dia 22 de setembro do presídio de Irecê.

O Barão das Armas responde por crimes como roubo a banco, explosão de carro-forte, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Equipes das polícias Civil, Militar e Federal acharam o homem escondido na localidade de Areias, na RMS. Ele possuía mandado de prisão.

Ações de inteligência seguem intensificadas pela FICCO para impedir a entrada de armas na Bahia. Entre janeiro e setembro de 2023, as forças de segurança apreenderam 48 fuzis. Em todo o ano de 2022 foram localizados 22.