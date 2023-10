Bibliotecas municipais promovem oficinas de trança e sarau literário | A TARDE

A Gerência de Bibliotecas da Fundação Gregório de Mattos (FGM) promove, neste mês de outubro, oficinas de trança e saraus nos equipamentos municipais de leitura. Confira ao fim da matéria as datas da programação.

Nesta quinta-feira, 5, os ensinamentos sobre a tradição de penteados foram repassados a 20 adolescentes, na Biblioteca Denise Tavares, na Liberdade. Intitulada de “Arte do Orí - Uma vivência acerca do Patrimônio Cultural Imaterial”, a oficina oferta uma vivência sobre a tradição de fazer tranças, além de dinamizar o uso da biblioteca, aproximando o equipamento da comunidade.

As oficinas vão passar ainda pelas bibliotecas Nair Goulart (Valéria) e Professor Edgard Santos (Ribeira). Como ponto alto do projeto, haverá uma apresentação de seis trabalhos das instrutoras trancistas no dia 22 de novembro, em horário e local a definir.

A série de atividades das bibliotecas contempla uma programação cultural com a realização de dois saraus, nos dias 19 e 20, nas bibliotecas Denise Tavares e Professor Edgard Santos, respectivamente.

Programação:

9/10 - Oficina Trancistas, às 10h e às 14h, na Biblioteca Pública Nair Goulart (Valéria).

11/10 - Sarau a partir das 10h, na Biblioteca Pública Nair Goulart.

17/10 - Oficina Trancistas, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h, na Biblioteca Professor Edgard Santos (Ribeira).

19/10 - Sarau a partir das 10h, na Biblioteca Pública Denise Tavares (Curuzu).

20/10 - Sarau a partir das 14h, na Biblioteca Professor Edgard Santos.