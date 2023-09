Blogueira reforça possível fraude na vaquinha realizada por Alexia

O dia foi agitado para a influenciadora trans Alexia Silva, vítima de sequestro e tortura psicológica na madrugada desta quarta-feira, 13. A motivação do sequestro continua sendo investigada, mas informações confirmam que Alexia foi vítima de extorsão, onde foi obrigada a realizar transferências bancárias aos criminosos. Além do sequestro, a influenciadora agora está sendo acusada de fraudar uma arrecadação de dinheiro, que partiu por iniciativa própria, para ajudar uma vizinha com problemas de saúde.

Depois da senhora que seria beneficiada com o valor, identificada como Gedalva Araújo Santos, acusar a Alexia de não ter repassado o valor para ela, a blogueira trans, chamada Larissa Fortuna, deu as caras nos stories do Instagram para expor a possível fraude cometida por Alexia.



Segundo Larissa, ela teria se interessado em contribuir com a vaquinha, mas ao questionar sobre qual seria o endereço de pix da senhora a ser ajudada foi informada que a beneficiada não tinha pix. Com isso, o valor iria ser repassado a Alexia, após a arrecadação.

Entretanto, Larissa conseguiu identificar o pix da senhora, e acusa Alexia de mentir. "As coisas vem à tona sem muito esforço. Eu quis ajudar, cheguei a pedir o pix da moça [à Alexia], porque eu queria enviar diretamente para a moça. Ela virou para mim e disse que a moça não tinha pix (...) Um fake do bairro dela [de Alexia] me mandou o número da senhora, e ela realmente tem pix", diz Larissa



Nas redes sociais, Alexia ostentava valores que arrecadava em rifas online que fazia, e por último, compartilhou que já havia arrecadado cerca de R$10 mil reais em uma vakinha solidária para ajudar uma vizinha que enfrenta problemas de saúde.