Bruno Reis participa da abertura da 6ª edição do Festival Scream | A TARDE

Salvador recebe nesta quinta, 30, e sexta-feira, 1º, a 6ª edição do maior evento de Criatividade, Inovação e Negócios do Norte-Nordeste, o SCREAM - Salvador Creativity and Media Festival 2023. O festival tem objetivo de promover encontro de pessoas com iniciativas criativas que geram impacto na sociedade nos mais diversos setores.

Realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo - Saltur e apoio do Sebrae, o Scream recebe convidados que irão participar de palestras e debates sobre inovação. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou da abertura do evento que acontece no Centro Histórico da capital baiana.



Nos dois dias de encontro, os participantes irão compartilhar conhecimento, além de promover networking com empreendedores e investidores. A programação conta com a participação de especialistas que discutem as principais tendências do mercado, abordando novos conceitos, possibilidades, caminhos e formas de lidar com desafios e oportunidades de negócios.



O festival acontece no Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos, Fundação Gregório de Matos, Cine Glauber Rocha e no Espaço Cultural da Barroquinha. Para 2023, o SCREAM conta com mais de 20 temas, que estão sendo apresentados e debatidos através de quatro eixos temáticos: 1) Comunicação & Marketing; 2) Diversidade, Inclusão e ESG; 3) Transformação Digital; e 4) Economia Criativa, durante dois dias de evento e 48 horas de trocas e aprendizado.



O credenciamento acontece no Teatro Gregório de Matos, onde também está um dos palcos em que acontecem talks (palestras e painéis) com especialistas. Os demais talks acontecem no palco do Espaço Cultural da Barroquinha, que ainda conta com um lounge externo para networking. Já no foyer do Cine Glauber Rocha, acontecem painéis em formato de podcasts.



O Fera Palace, nesta edição, recebe os encontros privativos, com reuniões temáticas, para criar relacionamentos e apontar caminhos para a evolução do mercado soteropolitano. Durante o evento também serão ministradas oficinas, ministradas no Espaço Nilda Spencer e Nelson Maleiro, ofertadas pela ESPM, o ‘ESPMemREDE’, que ao final concederão certificados de participação para o público presente.



Com entrada 100% gratuita e os ingressos foram esgotados em menos de 6h, os interessando que não conseguiram se inscrever, podem participar da lista de espera, disponível no site do festival através do link: https://www.screamfestival.com.br/