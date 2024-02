Bruno Reis reforça condições de segurança para estrutura de ambulantes | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comentou na manhã desta quarta-feira, 31, sobre a situação da estrutura criada para ambulantes na Barra para o Carnaval de Salvador. Em declaração no Cine Glauber Rocha, durante apresentação dos serviços municipais para a folia, ele afirmou que os órgãos responsáveis vão emitir os laudos finais com o objetivo de atestar a segurança do local.

"Quem testa a segurança é CREA, os órgãos que têm condições técnicas de atestar. Então, todos foram contratados, vão emitir os laudos finais dando a segurança e a garantia necessária", disse Bruno Reis em entrevista.

Nesta terça-feira, 30, Bruno já tinha se manifestado sobre a ocupação do local, que foi instalado atrás da balaustrada para o trabalho dos vendedores ambulantes. “Vieram me elogiar no dia lá inclusive, estamos dando mais tranquilidade para o ambulante trabalhar, ganhar o dinheirinho e eu tenho certeza que ao final ainda vai incrementar a renda deles”, declarou o prefeito.

Na ocasião, o gestor da capital baiana tranquilizou os trabalhadores e ressaltou a confiabilidade da estrutura. “A montagem ainda não acabou, tem gente indo lá fazer vídeo antes da montagem ser concluída, até uma irresponsabilidade fazer isso. Está atestado por todos os especialistas, engenheiros, CREA. Se eventualmente tiver algum risco […], volta. Se não der certo, volta também, agora para todo mundo, para felicidade geral da nação, para imprensa para todo mundo, tomara que dê certo”, concluiu.

O Carnaval de Salvador terá início no dia 8 de fevereiro e segue até o dia 13 do mês. A folia vai movimentar mais de R$ 2 bilhões na economia da capital baiana.