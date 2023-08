Buraco na pista causa transtorno em motoristas na av. Juracy Magalhães

Motoristas tem enfrentado mais congestionamento do que o normal, na manhã desta segunda-feira, 7, na avenida Juracy Magalhães, em Salvador (veja o vídeo abaixo).

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), um buraco na pista tem obstruído parte da pista no sentido da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na altura do Hospital Aliança.

Além do transtorno, o tempo também não tem colaborado com os condutores durante o período da manhã, com bastante chuva e vários pontos de alagamento.

Segundo balanço divulgado pela autarquia, entre 19h de sexta-feira até as 6h59 desta segunda-feira, foram registrados 11 acidentes com 15 vítimas não-fatais.

Vídeo:

Reprodução