Caminhão baú colide com dois carros em acidente na Avenida Paralela | A TARDE

Um caminhão baú e dois carros de passeio se envolveram em um acidente no início da tarde desta sexta-feira, 29, na Avenida Paralela, no sentido Aeroporto, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não há vítimas.

Vídeos do acidente já repercutem nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que um dos carros ficou com o fundo completamente destruído e rodou para o sentido contrário da via. O outro carro aparece no acostamento, enquanto o caminhão invadiu chega a invadir uma área de escape.

O acidente aconteceu nas imediações da estação Pituaçu do metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Viaturas da Polícia Militar e da Transalvador já estão no local, enquanto todos os carros envolvidos no acidente ainda seguem na via, conforme atualização do órgão de trânsito por volta das 13h.

Apesar do acidente, conforme a Transalvador e por mais vídeos recebidos pelo Portal A TARDE, não há registro de engarrafamento na Avenida Paralela.

Veja vídeo:





Reprodução | Redes Sociais