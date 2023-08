Campanha de doação de sangue oferece ingressos para shows e jogos

A campanha "Sua Doação é um Show", como parte das ações da Festa de Santa Dulce dos Pobres, começa nesta quinta-feira, 3, disponibilizando cerca de 2.500 ingressos de jogos de futebol e shows musicais para quem participar da ação. A campanha tem o objetivo de estimular a doação de sangue em Salvador.

As doações poderão ser feitas até o dia 13 de agosto, em quatro pontos de coleta: no Hemoba (Av. Vasco da Gama), na UCT – Santo Antônio (Largo de Roma), no Banco de Sangue Salvador (Avenida São Rafael, 2152) e no Vita Bahia (Avenida Princesa Isabel, 370). Nos dois últimos, as doações para a campanha deverão ser agendadas por telefone.

No ato do cadastro da doação, é preciso comunicar que é em nome da campanha Sua Doação é Um Show. Cada doador receberá um voucher válido para um ingresso de um dos eventos contemplados pela campanha. Dentre os shows, estão o TBT WS, Sollares, Tardezinha, Samba Salvador, Baile da Santinha e Festival de Verão. Além de ingressos para jogos do Bahia e do Vitória, que já começam no dia 6 (Bahia x América MG) e dia 13 (Vitória x Ceará).

O acesso aos eventos está sujeito à disponibilidade pré-definida de ingressos pelas produtoras dos eventos. Os ingressos poderão ser retirados num balcão localizado no Largo de Roma, durante a Trezena de Santa Dulce dos Pobres, a partir do dia 4 até 13 de agosto.

Na retirada do ingresso, o doador informará o evento escolhido (sujeito a disponibilidade) e os seus dados para o acesso ao show ou à partida de futebol. A produtora do show, na semana do evento, informará através de e-mail se o ingresso estará na lista de convidados ou se será disponibilizado de forma digital. É expressamente proibida a comercialização do acesso ao show. O ingresso digital ou nome na lista será pessoal e intransferível.

Regras da campanha:

1. O cadastro de doadores será encerrado assim que completar a capacidade máxima de atendimento diário;

2. O ingresso disponível corresponde ao de menor valor comercializado de cada evento;

4. Haverá apenas um balcão onde o voucher dará direito ao ingresso, localizado no Largo de Roma durante a Trezena de Santa Dulce dos Pobres, de 4 a 13 de agosto 2023.