Campanha de vacinação antirrábica segue até próxima sexta

A campanha de vacinação antirrábica segue até a próxima sexta-feira, 29, em Salvador. A oferta da vacina acontece em 100 postos de saúde. Os agentes de endemia percorrem as ruas da cidade e segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 14h.

O objetivo da prefeitura de Salvador é atingir 249 mil animais vacinados e, até o momento, mais de 210 mil bichos receberam o imunobiológico na capital baiana, o que equivale a 84,4% da meta.

“Já atingimos um número muito bom de cães e gatos protegidos contra o vírus da raiva aqui em Salvador, e seguiremos incentivando essa vacinação tão importante para esses animais. A imunização contra essa zoonose mantém os bichos seguros contra uma doença que apresenta quase 100% de letalidade. Nos últimos anos, Salvador registrou casos confirmados de raiva em morcegos, com isso, os cães e gatos de estimação ficam vulneráveis ao contato”, explica Danielle Dantas, chefe do Setor de Raiva e Veterinária do Centro de Controle Zoonoses (CCZ).



A lista completa dos locais de vacinação está disponível no site saude.salvador.ba.gov.br e no Instagram @smssalvador, além do canal Fala Salvador 156 e pelo telefone do CCZ 3202 0984, onde será possível também



Para ter acesso à dose, não é necessário apresentar documentação, basta o animal ter idade igual ou superior a três meses de idade e estar saudável. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.