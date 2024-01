Capital em contagem regressiva para 2024 | A TARDE

Salvador vira a chave e entra em contagem regressiva para celebrar a chegada de um ano novo repleto de celebrações. A festa na capital baiana tem início com o tradicional cortejo marítimo que marca a passagem do ano com a grande procissão de Bom Jesus dos Navegantes, que completa 273 anos.

A galeota "Gratidão do Povo" parte da praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa, até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio. Este ano, os preparativos estão quase concluídos, diferente do ano retrasado, quando Galeota precisou passar por reformas mais significativas. "Fizemos verificações, a calafetagem e já está em condições de navegabilidade", afirmou Expedito Sacramento, membro e ex-presidente da Irmandade Devoção Senhor Bom Jesus dos Navegantes.

Vale lembrar que a procissão é uma tradição com mais de 100 anos, conectando os soteropolitanos à sua rica história. A Galeota Gratidão do Povo, figura central nesse evento, desempenha um papel significativo. Com origens profundas e simbolismo marcante, a embarcação faz parte do patrimônio cultural da cidade, representando a devoção ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes.



Expectativa

A expectativa também é grande para os soteropolitanos e turistas com os preparativos para os festejos do Réveillon, que vêm sendo trabalhados a todo vapor. Segundo a Empresa Salvador Turismo (Saltur), o órgão da prefeitura se empenha para montar as estruturas do Festival da Virada na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, palco principal do evento. De acordo com a prefeitura, a expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas passem pelo espaço nos cinco dias de festa.



Além disso, a Saltur preparou três palcos com mais de 100 horas de música e cerca de 100 atrações. O Palco Virada receberá artistas nacionais, o Palco Brisa Divas contará com artistas locais de grande potência, o Super Trio da Virada promete trazer o pagodão e o afoxé para o público presente, e a Escalada Eletrônica contará com uma line-up de DJs que está saindo do forno. Ao longo dos cinco dias, mais de 50 artistas se apresentarão nos palcos.



De acordo com o órgão, a última edição do Festival da Virada Salvador atraiu cerca de 500 mil turistas, fazendo com que hotéis chegassem a 100% da ocupação e sendo o principal destino do Brasil para a virada do ano. Graças a essa quantidade de visitantes, o evento gera cerca de R$ 400 milhões em movimentação econômica para o município



"Estamos preparando um evento grandioso como merece a nossa cidade e os visitantes que chegam a Salvador para passar essa última semana do ano. São muitos profissionais e secretarias envolvidas para fazer esse que já é um dos maiores eventos de Salvador", presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.



A paulista Marcela Pessutto veio passar as férias em Salvador, aproveitando o verão baiano. Ela já está desfrutando das várias opções que a cidade oferece e acredita que vai viver belos momentos aqui. Contudo, uma das expectativas é o Réveillon, e ela ainda não decidiu onde será.



"Estou acostumada com o Réveillon da Avenida Paulista, que, apesar de ter grandes shows, nunca me gerou a intenção de ir. É bem o oposto do que está acontecendo agora. Então, vou me planejar para ir pelo menos em um dos dias [ ao Festival da Virada], já que, pelo que estou sabendo, serão cinco dias de shows com grandes nomes. Então, estou ansiosa para ficar ainda mais encantada com Salvador do que já estou presenciando. Acho que a Virada vai conseguir me surpreender mais ainda do que tudo que Salvador já tem me surpreendido", contou animada.



Além das atrações musicais e culturais que agitarão a noite, este ano o festival contará com a incorporação de espaços de lazer, como a Viking, uma imponente estrutura de 16 metros de altura, e a Roda Gigante, que proporcionará uma vista privilegiada da festa.



A Viking, com seus 14 metros de altura estática e 16 metros de altura dinâmica, ocupará uma área de 18m x 10m e terá capacidade para até 32 pessoas por ciclo. Já a Roda Gigante, com impressionantes 36 metros de altura e 24 gôndolas, incluindo uma específica para pessoas com necessidades especiais, promete ser uma experiência única durante os dias do festival.



Os espaços de lazer não se limitarão apenas às atrações tradicionais. A Saltur surpreende com a Arena Gamer Salvador, uma área destinada aos amantes de jogos eletrônicos. Com salas equipadas para PC, console e realidade virtual, a Arena Gamer estará aberta ao público gratuitamente, das 15h às 00h, proporcionando uma experiência imersiva e divertida para todos os presentes.



Com toda essa festa, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA) está bem animada e projeta uma média de ocupação hoteleira de até 90% nos meses de dezembro a fevereiro, podendo chegar a 100% nos principais dias de eventos. Já a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA) informou que espera uma média de 85% no mesmo período, podendo atingir o pico máximo nas grandes comemorações.



E por falar em hotéis, festas nestes espaços e praias também são um grande atrativo para comemorações de fim de ano, mas não é tão simples realizar eventos nestes locais. “Qualquer show, congresso, espetáculo artístico tem que dar entrada pela Central de Licenciamento de eventos”, começa a explicar o coordenador de fiscalização da Sedur, Everaldo Freitas.



Essa licenciatura envolve diversos órgãos do município, sendo um processo que precisa ser feito com pelo menos 10 dias de antecedência. “Todos os órgãos que participam do licenciamento, Sempre, Semop, Vigilância Sanitária, Saúde e a secretaria de mobilidade, precisam fazer a análise do licenciamento”, conta o coordenador.



Ele conta que após feitas solicitações, os órgãos visitam os lugares e avaliam a montagem das estruturas se está tudo em como foi dito na solicitação. “Tem que entregar aqui a montagem da estrutura e entregar a notação de técnica e a planta para que a Sedur possa fazer vistoria no local. Como qualquer estrutura em qualquer espaço em Salvador. É verificado a estrutura se está com o aterramento”, explica. “Tudo isso para que a gente possa administrar toda a situação com segurança e garantir o que os frequentadores estejam no local vistoriado pela prefeitura e legalizado pelos órgãos competentes”, finaliza.



Movimentação



No Aeroporto Internacional de Salvador, é esperada uma grande movimentação nos festejos deste fim de ano. De acordo com a Vinci Airports, rede que administra o terminal, é esperado um crescimento de 2% no número de voos domésticos, enquanto os voos internacionais podem registrar um aumento de 36%. Destaque para as companhias aéreas GOL e LATAM, que registraram crescimentos de 7% e 31%, respectivamente. Os números referem-se ao período de 15/12 a 31/01.



Segundo a empresa, a lista das cidades com maior número de voos para Salvador inclui São Paulo, com destaque para os dois aeroportos de lá, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro.



As quatro rotas internacionais regulares apresentaram um desempenho positivo, com destaque para Montevidéu, que registrou um aumento de 189%, depois Madrid com 54%, Buenos Aires com 20% e Lisboa com 4%. Além disso, segundo relatório da Vinci, a introdução da nova rota para Varsóvia contribuiu para a diversificação das opções de destinos internacionais conectados ao Aeroporto de Salvador.



* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre