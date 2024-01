Carnaval: aberto credenciamento de veículos para moradores | A TARDE

Com a proxidade do Carnaval, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou na terça-feira, 2, o atendimento para que os moradores das áreas de restrição possam se informar e cadastrar os seus veículos para a festa. Foram disponibilizados um site e dois postos para o credenciamento.

Um dos postos físicos foi aberto na sede da Transalvador, na Av. Vale dos Barris. O atendimento neste local acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h e também funcionará durante todo o carnaval.

Já na segunda-feira, 8, outro posto de atendimento será aberto no Shopping Barra, no bairro da Barra. O serviço funcionará no Piso L3, no setor Sul, ao lado da lotérica. O posto vai funcionar nos horários do centro de compra, inclusive aos sábados e domingos, até o dia 06 de fevereiro.

Em ambos os locais, os moradores das zonas de restrição da festa vão poder retirar suas credenciais, incluir novos veículos ou efetuar mudanças nas placas já cadastradas. Para agilizar a retirada nesses pontos, o cidadão poderá fazer o cadastro das placas no site, mas deverá ir necessariamente nos balcões para buscar as credenciais.

De setembro a novembro de 2023, moradores de mais de 10 mil residências fizeram a solicitação através do site da Transalvador para receberem suas credenciais em casa. Isso representa aproximadamente 30% dos cerca de 31 mil imóveis aptos a receberem os adesivos.

Cadastramento

Cada imóvel tem direito a receber até duas credenciais. Para o morador que já fez o cadastro para o Carnaval 2023 basta entrar no site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br, clicar no ícone “Credenciamento moradores” e acessar o sistema com os mesmos login e senha. Em seguida, confirmar o veículo que já foi cadastrado no ano passado, excluí-lo e/ou incluir os dados de um novo automóvel.

Já o(a) proprietário(a) do imóvel ou o(a) inquilino(a) que estiver se cadastrando pela primeira vez, deverá informar os números do IPTU, CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do(a) proprietário do(a) imóvel.

Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderá ser informado o número do Renavam e placa do veículo a ser cadastrado.

Para retirar as credenciais será necessário comparecer a um dos postos de atendimento.

No caso de mudanças nas placas é preciso comparecer aos balcões físicos para realizar a troca do adesivo mediante apresentação do documento do novo veículo (CRLV).

Zonas de Restrição

Como em anos anteriores, o Carnaval de 2024 contará com cinco grandes áreas de restrição de circulação de veículos. Essas regiões serão subdivididas num total de 12 subáreas. As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais.

Os veículos que não possuírem a devida liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência serão autuados. A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$ 130,16. Essa é uma infração de natureza média, prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Credencial em casa

Moradores das Zonas de Restrição do Carnaval que fizeram o cadastramento pelo site no prazo estabelecido deverão começar a receber as credenciais em casa a partir do próximo dia 05 de janeiro. Caso o adesivo não seja entregue até o dia 31 de janeiro, o morador deverá se dirigir a um dos postos de atendimento no shopping ou na Transalvador para fazer a retirada do documento.

A credencial já virá com a placa do veículo impressa, que trará informações sobre o veículo, imóvel ao qual pertence e a zona de restrição. Quem não possuir o adesivo, tentar acessar uma zona diferente à sua ou ainda se estiver utilizando um veículo com placa diferente da impressa na credencial, será autuado.