Carnaval: mudança de circuito em debate, mas 2024 segue sem mudanças

Arquivada, mas não totalmente recusada e ainda causando discussões, a proposta para que o Circuito Dodô saia da Barra e vá para a Boca do Rio continua dando o que falar. Entre aqueles que não querem quase duas semanas de folia na porta de casa e os que querem ainda mais, há o peso da tradição de 139 anos do Carnaval de Salvador, que se prende principalmente aos seus circuitos tradicionais: Dodô na Barra-Ondina, Osmar no Campo Grande e Batatinha no Pelourinho. Em 2024 tudo irá continuar como está, mas e depois?

“É um barulho absoluto e que dura 24h, porque se não é música, é gritaria, multidões passando, seja indo ou voltando da festa, ou mesmo as equipes de limpeza aos montes, por exemplo. É muita gente o tempo todo. Sei que quem não vive isso não deve conseguir entender, mas são realmente dias muito difíceis, porque você não pode ir para casa descansar daquilo”, relata a educadora Ana Alice Carvalho, moradora do entorno do Circuito Dodô e que apenas às vezes consegue viajar para longe durante o Carnaval.

Já para o servidor público Robson Guimarães, que morou por sete anos na Barra, mas já curtia o Carnaval da região há muito mais tempo, uma mudança tão grande como mudar a localização de um dos principais circuitos iria “deixar o Carnaval muito descaracterizado, pois o fato dele ser na Barra não diz respeito apenas a um lugar, mas todas as características que vêm junto com isso”, aponta.

Sua filha, a estudante universitária Isabella Guimarães, cita o Farol da Barra como exemplo de um importante personagem na festa. “É uma referência, né? O Carnaval sempre foi aqui, uma mudança assim seria algo muito grande e causaria grande estranheza, talvez não fosse a mesma coisa”, reflete.

Na última segunda-feira, 14, o presidente do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), Washington Paganelli, durante a divulgação do edital para o cadastramento de entidades carnavalescas para a festa do próximo ano, garantiu que em 2024 não haverá nenhuma mudança de circuito. “O Carnaval de Salvador é considerado a maior festa popular do planeta, então temos que ter muito cuidado com ele. Estaremos comemorando em 2024 os 140 anos do Carnaval aqui, e essa é uma data muito importante”, ressaltou.

A jornalista aposentada Léa Costa é moradora da Barra e acredita que o problema não é o Carnaval em si, mas o crescimento da falta de respeito que a festa alcançou com o passar dos anos. “Trocar de local não vai mudar muita coisa, pois o barulho será o mesmo em qualquer lugar. Mas o desrespeito dentro dos blocos e nas ruas cresceu, e para mim esse é o grande problema, assim como a hipersexualização. Há um desequilíbrio entre o que acontece nas ruas no Carnaval e os moradores da Barra, que são em sua maioria idosos”, explica.

Olho no futuro

Membro e ex-presidente do Comcar, Joaquim Nery afirma que essa mudança do Circuito Dodô para a Boca do Rio pode ser algo a ser feito no futuro, mas é preciso haver testes antes. “Outras festas já acontecem na região, mas nenhuma com a dimensão do Carnaval. Mudar de local parte de uma festa tão tradicional é bem complicado e pode ser necessário em algum momento por causa do tamanho dela. Porém, antes de qualquer coisa, é preciso experimentar festas em moldes semelhantes na região”, explica.

A Boca do Rio, inclusive, acabou de passar por uma requalificação que faz parte do projeto Nova Orla, realizado pela Prefeitura de Salvador e que agora está requalificando a orla vizinha, Pituaçu. Essa requalificação seria um começo para se pensar nessa mudança do Circuito Dodô? Talvez, mas não tão cedo. De acordo com o jornalista, pesquisador e escritor, Nelson Cadena, se essa mudança acontecer, provavelmente não será para a Boca do Rio, mas sim para uma região mais próxima, como o Rio Vermelho, dando uma continuidade ao circuito.

“Não acredito numa quebra no circuito, saindo de Ondina e pulando para a Boca do Rio. Além disso, em pesquisas feitas com a população da Boca do Rio, há esse sentimento de que a região não possui infraestrutura para ter uma festa do tamanho do Carnaval de forma organizada”, aponta o pesquisador. E um dos que têm esse sentimento é o atendente de loja José Carlos Silva Castro. “Além de ficar longe dos outros circuitos, acredito que a região da Boca do Rio, independente da requalificação que seja feita, não suportaria o Carnaval e todas as suas demandas, como segurança e tantos outros pontos de apoio ou mesmo a dispersão das pessoas”, afirma.

Já a autônoma Cristiane de Sá Tavares, que mora na Boca do Rio há cerca de 20 anos, acredita que a mudança do Circuito Dodô da Barra-Ondina para a região seria uma excelente escolha, ainda que aspectos precisassem ser pensados com cautela. “Acredito que ajudaria muito o comércio local, mas também ficaria um pouco perigoso para a população. Então haveria essa necessidade de redobrar a segurança”, aponta.

Para o pesquisador Nelson Cadena, essa mudança do Circuito Dodô, seja para onde for, ainda vai demorar muitos anos. “Não é coisa para dois, três, quatro ou cinco anos. Se fala que o Carnaval de Salvador já chegou no limite, mas já se verificou que ainda existe espaço, principalmente no Campo Grande, que foi melhor ocupado no último Carnaval. Houve uma maior afluência de trios independentes inclusive, assim como de outros blocos, mostrando que ainda existe mais espaço para o Carnaval nesse circuito”, ressalta.