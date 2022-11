Carro capota na avenida Luís Eduardo Magalhães

Um carro capotou do viaduto da avenida Luís Eduardo Magalhães, na manhã desta quarta-feira, 2, em Salvador. Segundo informações de um agente da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a queda do veículo se deu após o carro subir na rampa que separa o túnel.

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e se deslocou ao local para prestar os primeiros socorros à vítima, um motorista de 40 anos, que é cadeirante e ficou gravemente ferido.

O guincho já está no local fazendo a remoção do veículo. Ainda de acordo com a Transalvador, existe muito óleo e detrito na pista.