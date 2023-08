Carro roubado em Salvador é localizado em Ribeirão do Largo

Um carro com restrição de roubo e placa adulterada foi apreendido, na quarta-feira, 16, no povoado de Marrom Glacê, durante ação conjunta das Delegacias Territoriais de Ribeirão do Largo e Macarani. Um homem foi autuado em flagrante por receptação e mudança de sinal identificador de veículo.

O VW Voyage, que tinha a placa falsa OUP7H68, sendo a original JSH6507, foi roubado no bairro de Costa Azul, em Salvador, no dia 24 de fevereiro. O suspeito foi conduzido à DT de Ribeirão do Largo, passou por exame de lesão corporal e aguarda transferência para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. O carro recuperado vai passar por perícia e será restituído ao proprietário.