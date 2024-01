Carro tomba na Av. Vasco da Gama na manhã desta terça-feira | A TARDE

O motorista de um veículo sofreu um grande susto, na manhã desta terça-feira, 2, no início da Av. Vasco da Gama, em Salvador, ao colidir com um bloco de concreto e tombar o automóvel. O acidente aconteceu próximo ao trecho de obras do BRT.

Apesar do susto, o condutor do carro não sofreu ferimentos, de acordo com informações da Rede Bahia.





A TARDE / Leitor

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um guincho foi acionado para realizar a retirada do carro do local.