Casal briga em agência da Caixa, arremessa cadeiras e é conduzido

Um casal protagonizou uma discussão acalorada em uma agência da Caixa Econômica no bairro do Largo do Tanque, nesta quarta-feira, 31. A confusão virou uma briga física, incluindo troca de "cadeiradas".

Segundo relatos de testemunhas, a briga teria se iniciado devido a questões relacionadas ao dinheiro do programa Bolsa Família. A mulher e o homem envolvidos discordaram e a situação escalou para agressões físicas.

Os seguranças da agência bancária precisaram intervir para separar a briga e tentar garantir a segurança dos outros clientes presentes.

Diante do tumulto, uma guarnição da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e compareceu ao local para conduzir o casal até a Delegacia, onde serão tomadas as medidas cabíveis em relação ao ocorrido.

O Portal A Tarde pediu informações sobre o fato à Polícia Militar e aguarda explicações. Confira o vídeo.

null Matheus Calmon