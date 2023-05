Casal e criança são executados a tiros em Salvador

Três pessoas da mesma família foram mortas na madrugada desta quarta-feira, 31, no bairro Marechal Rondon, em Salvador. Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, as três vítimas, identificadas como Luís Fernando Silva Santos, de 33 anos, Vanessa dos Santos Vitório, de 24, e Jeferson dos Santos Valverde, 12, foram executadas a tiros por um grupo de homens armados.

O pai, Luís Fernando, teria sido o primeiro a ser morto após ser executado ainda na entrada de casa. O corpo dele foi encontrado em um beco nas proximidades. Em seguida, o imóvel, localizado na Rua Otacílio Virgens, foi invadido e mãe e filho foram mortos. A suspeita é de que o crime tenha ligação com a disputa pelo tráfico de drogas na região.

Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares da 9ª CIPM foram acionados na madrugada desta quarta-feira em razão de três pessoas atingidas por disparos de arma de fogo na Rua Otacílio Virgens, em Marechal Rondon. Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo que os três indivíduos não resistiram aos ferimentos".

Ainda conforme a corporação, "o local foi isolado para a realização de perícia e não há dados quanto à autoria, à motivação e às circunstâncias, que deverão ser apuradas pela polícia judiciária".

A Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) vai apurar a autoria e motivação do crime.