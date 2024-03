Casal é executado na frente do filho de 6 anos em Salvador | A TARDE

Um casal foi executado na frente do filho de 6 anos em Salvador. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 23, no imóvel onde a família morava na Massaranduba, bairro da Cidade Baixa de Salvador.

Erica Lorena Rabelo dos Santos, de 27 anos, e Everto Silva Araújo, tiveram a casa invadida por homens armados no momento em que dormiam. Erica teria sido morta no quarto do casal, já Everton foi encontrado pelos assassinos debaixo da cama.

De acordo com a Record Bahia, a motivação para o crime pode ter relação com uma fotografia que o casal postou em uma rede social fazendo um sinal que é proibido pela facção criminosa que domina o bairro.

O filho do casal não ficou ferido. Ele saiu pela rua gritando e terminou sendo acolhido por vizinhos. Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e constataram as mortes. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a motivação e autoria.