Casal é ferido com golpes de faca após assalto no Parque da Cidade

Um casal foi ferido com golpes de faca, na quarta-feira, 27, na localidade do Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador. Apesar do ocorrido, ninguém chegou a ser preso.

De acordo com a Guarda Municipal, informações de testemunhas são de que a garota estava com o namorado quando os indivíduos teriam saído de uma área de mata e anunciado o assalto.

Nomes, idades das vítimas e estado de saúde delas, não foram detalhados. Ambos foram feridos com faca na perna e no braço. Os celulares deles foram levados.

Os agentes da Guarda Municipal se deslocaram até o local e constataram o fato e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As equipes também fizeram rondas em busca dos suspeitos, mas eles não foram localizados.