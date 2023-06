Castramóvel realiza atendimentos em shopping na próxima segunda-feira

A unidade do Castramóvel começa os atendimentos do estacionamento I do Shopping da Bahia, na próxima segunda-feira, 12. A ação, totalmente gratuita, é realizada pela Diretoria de Bem-Estar e Promoção Animal (Dipa), vinculada à Secretaria e Sustentabilidade, Resiliência. Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

A ação acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, por ordem de chegada. O agendamento poderá ser feito também através do e-mail agendamento.dipa@ gmail. com.

No momento do atendimento, o responsável pelo animal deverá portar o seu RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência em Salvador, além do cartão de vacina antirrábica do animal atualizado em até 1 ano. O animal só poderá realizar o procedimento caso esteja de 10 a 12 horas de jejum, incluindo água.

A unidade móvel está localizada no Centro Social Urbano (CSU), na 3ª etapa de Castelo Branco, onde segue até esta sexta, 9.