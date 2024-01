CCR Metrô Bahia abre 20 vagas para Agente de Atendimento e Segurança | A TARDE

A CCR Metrô Bahia está com 20 vagas para Agente de Atendimento e Segurança (AAS), com Ensino Médio completo, conhecimento intermediário em pacote Office e experiência em atendimento ao público.

As pessoas interessadas em se candidatar podem se inscrever gratuitamente até quinta-feira, dia 04/01/24, no site da concessionária: www.ccrmetrobahia.com.br. As informações completas estão disponíveis na plataforma de seleção.

A CCR Metrô Bahia ressalta que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de candidatos.

A CCR Metrô Bahia tem nove anos de operação na Bahia. São 38km de extensão, duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados, sendo nove deles administrados pela concessionária. O sistema conta com cerca 1.390 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos, e foi reconhecida pelo jornal O Estado de São Paulo como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil em mobilidade no ano de 2023.