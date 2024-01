CCZ realiza ação de combate ao Aedes no Festival Virada Salvador | A TARDE

O Festival Virada Salvador começa nesta quinta-feira, 28, com diversas atrações musicais e opções de lazer e entretenimento na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

Para garantir a segurança das milhares de pessoas que irão curtir cinco dias de muita festa no local, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciou, nesta quarta-feira, 27, uma operação de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti.

As equipes percorreram toda a extensão da área do evento, observando e tratando locais que poderiam ser propícios para a proliferação do vetor. Uma inspeção também foi realizada no palco, nas estruturas dos camarotes, bem como no local onde está instalada a vila gastronômica.

A coordenadora do órgão, Isolina Miguez, reforçou a importância desta ação preventiva. “Teremos muitas pessoas aqui nos próximos dias e vamos garantir que elas festejem a passagem do ano com segurança e sem riscos à saúde. Estamos tratando os possíveis focos, orientando o pessoal que está trabalhando por aqui, além de realizar a aplicação do inseticida Ultra Baixo Volume em áreas específicas”, pontuou.

A gestora ressalta ainda que a população pode contribuir com as ações de forma simples e eficaz. “A proliferação do mosquito acontece de forma rápida e locais como copos plásticos, garrafas e vasilhames são o cenário ideal para isso. Então, pedimos à população que contribua com esse combate, procurando a lixeira para o descarte correto do lixo e evitando deixar esses objetos que são facilitadores da reprodução do mosquito espalhados pelo chão”, finalizou.

Outros cuidados também devem ser tomados pela sociedade civil no combate à proliferação do mosquito, como a eliminação de água parada e limpeza de áreas abertas. Os focos de Aedes aegypti podem ser denunciados através do Fala Salvador, no número 156 ou site www.falasalvador.ba.gov.br.