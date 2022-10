‘Celebração do Amor’ é realizada no Casarão da Diversidade nesta terça

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD) realiza a 2ª edição da "Celebração do Amor" nesta terça-feira, 1º, a partir das 9h30, no Casarão da Diversidade, no Pelourinho. O bispo anglicano e diretor da Instituição Beneficente Conceição Macêdo (IBCM), Alfredo Dorea, será o orador do evento.

A iniciativa cerimônia inter-religiosa acontece na primeira terça-feira de cada mês, sempre nas dependências do Casarão da Diversidade, além de acolher representantes das mais diversas manifestações de fé.

A presidente fundadora da IBCM e membro da Igreja Messiânica, Conceição Macêdo, participou como oradora e palestrante da primeira edição da cerimônia. Segundo a instituição, católicos, representantes de religiões de matriz africana, espíritas e hare krishnas serão os mentores das próximas edições.

“Nossa intenção é abraçar a todos sem distinção. Por isso, o espaço estará sempre aberto para representantes de qualquer religião que se apresente solidário na defesa dos direitos LGBTQIAPN+”, ponderou Dorea.

O evento também celebra a tradicional Terça da Benção, que é realizada no Centro Histórico de Salvador. O CPDD é um instrumento da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), com gestão da IBCM.