Celulares roubados são recuperados pela PC no Festival de Verão | A TARDE

Um casal foi preso pela Polícia Civil, minutos após o furto de cinco aparelhos celulares, na primeira noite do Festival de Verão 2024, neste sábado, 27, no Parque de Exposições.

Duas vítimas estiveram no Posto da Polícia Civil, instalado no circuito da festa e conseguiram recuperar aparelhos.

A mulher, conforme apurou a polícia, cometeu o furto e repassou os aparelhos para o homem que estava em posse de três celulares furtados. A dupla foi autuada em flagrante por crime de furto qualificado, no Posto da Polícia Civil, onde também foram devolvidos os aparelhos às vítimas.

Os autores passaram por exames de lesões corporais e vão ser submetidos à audiência de custódia do Poder Judiciário. As equipes da Polícia Civil realizam registros de ocorrências no posto policial e fazem incursões investigativas no evento, para inibir os furtos.

As pessoas podem ainda registrar Boletins de Ocorrências na Delegacia Virtual, por meio do site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/comunicacaofato/BA/natureza