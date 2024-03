Centro Cultural Solar Ferrão Recebe Exposição "Ela é Mulher Capoeira" | A TARDE

O Centro Cultural Solar Ferrão abre suas portas, nesta quarta-feira, 6, para receber a exposição fotográfica "Ela é Mulher Capoeira". Organizada pelo Coletivo Mulher na Capoeira tem axé, em colaboração com o Movimento Karapaça, o Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira e o Movimento Cultural Viva Irará, a exposição conta com o apoio financeiro da Secretaria de Cultura da Bahia por meio do Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.



A mostra apresenta um olhar cativante sobre o Festival de Música Maria Felipa, ocorrido em março de 2020, no coração do Pelourinho. O festival foi concebido com o propósito de encorajar mulheres a expressarem suas próprias composições, a dominarem instrumentos e a explorarem os diversos ritmos entoados nas rodas de capoeira.

Um dos frutos mais significativos desse festival foi a produção de um CD composto por 22 músicas autorais, todas interpretadas por mulheres capoeiristas dos territórios de identidade do Portal do Sertão e da Região Metropolitana de Salvador e, assim como o festival, o álbum "Ela é Mulher Capoeira", também é um dos destaques da exposição.

O evento de abertura contará com uma rica programação, incluindo roda de conversa e de capoeira com a participação de 18 mestras baianas, interpretação do hino da Bahia pelo Movimento Karapaça, apresentação das intérpretes do álbum, entre outras intervenções culturais.

"A Capoeira é uma manifestação genuína brasileira, reconhecida mundialmente e patrimônio cultural da Bahia. É um compromisso da nossa gestão, do Governo do Estado, salvaguardá-la. O Centro Cultural Solar Ferrão, como um espaço dedicado às culturas populares, é ideal para sediar esta exposição, que visa apresentar e celebrar a capoeira de nossas mestras", destaca a diretora-geral do IPAC, a historiadora Luciana Mandelli.

A exposição "Ela é Mulher Capoeira" pretende revelar, por meio de fotografias, a contribuição essencial das mulheres no universo da musicalidade da capoeira baiana. Ao destacar suas vozes, ritmos e presença, a exposição celebra a riqueza e a diversidade cultural da Bahia, bem como a força e a resiliência das mulheres que moldam sua identidade.

08 de março com Berimbalada

A Secult e o IPAC-BA, em colaboração com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), também apoiarão a ação de recepção da marcha das mulheres do 8 de março em um cortejo com concentração no Centro Cultural Solar Ferrão até a Praça Castro Alves. Mulheres capoeiristas com seus berimbaus, vozes e melodias que ressoarão pelas ruas do Centro Histórico.

Não perca a oportunidade de testemunhar essa celebração única da cultura e da história da capoeira baiana. A exposição estará aberta ao público a partir de 06 de março de 2024, no Centro Cultural Solar Ferrão, localizado na cidade de Salvador, Bahia.

Sobre o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - O IPAC é uma autarquia vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa) e atua de forma integrada e em articulação com a sociedade e os poderes públicos municipais e federais, na salvaguarda de bens culturais tangíveis e intangíveis, na política pública estadual do patrimônio cultural e no fomento de ações para o fortalecimento das identidades culturais da Bahia.