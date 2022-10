Centro de Oncologia será inaugurado no Hospital Santa Izabel

O Hospital Santa Izabel receberá um Centro de Tratamento Oncológico em suas dependências, com entrega prevista para abril de 2023. O convênio para início imediato das obras foi firmado nesta sexta-feira, 28, pelo prefeito Brunos Reis. Novo centro terá 600 m² de área e contará com um investimento de R$ 3 milhões.

A nova instalação funcionará dentro do Ambulatório Silva Lima e aumentará em 30% a capacidade de atendimento do local. O provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves, disse que a unidade hospitalar realiza atualmente 2 mil atendimentos mensais numa área de 200 m², mas que, em muitos exames demandados, os pacientes precisam percorrer outros prédios do hospital.

"A ideia, portanto, é criar uma estrutura para que eles sejam atendidos num só lugar, com mais rapidez e com precisão diagnóstica", disse o gestor.

Ainda segundo José Alves, o espaço também aumentará oferta de microcirurgias no aparelho abdominal e permitirá acompanhamento de cirurgias de forma virtual, treinamento de equipes à distância, além de educação continuada junto aos postos de saúde e prontos atendimentos para pacientes que precisam de cuidados paliativos.