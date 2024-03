Chuva chegará em Salvador, mas não vai diminuir o calor na cidade | A TARDE

Desde 1972, Elis Regina diz que as águas de março fecham o verão. 52 anos se passaram e, de fato, a cantora continua sem errar em 2024. Na verdade, se engana é quem espera que a chuva seja sinônimo de frio ou de "menos calor", porque apesar de ter previsão a previsão de que ela chegue esse mês, a Bahia e Salvador continuarão com temperaturas elevadas em março, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



E entrevista do Portal A TARDE, a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria explicou que a previsão indica total chuva dentro da média. O mesmo vale para as temperaturas de calor também. Na Bahia, as chuvas já devem iniciar nesta terça-feira, 12. Já em Salvador, o período chuvoso deve começar nesta final de semana. Mas, segundo Cláudia, "nada fora do esperado para o mês".

"As temperaturas em março seguem sem muitas alterações. Apesar das ocorrências de chuvas, as temperaturas permanecem elevadas. Março ainda é um mês quente, assim como a primeira quinzena de abril. Essas temperaturas só começam a ter uma ligeira redução a partir da segunda quinzena de abril, com a maior frequência de chuvas, que já é o nosso período chuvoso se aproximando. Os meses mais chuvosos são abril, maio e junho. É nesse período que as ocorrências de chuvas começam a influenciar na temperatura. Neste mês ainda não", explicou.

Ainda de acordo com Cláudia, essa situação faz parte da climatologia de todos os anos. "É dessa forma que acontece. Só começam a ter uma ligeira redução no calor quando as chuvas se tornam mais frequentes, quando a gente passa a ter chuva praticamente todos os dias, o céu mais nublado... aí vai dando uma aliviada na temperatura. E como eu já disse, isso só acontece a partir da segunda semana de abril".

"Calor insuportável"

Quem mora em Salvador, tem reclamado de estar vivendo em uma "sauna". A comunicóloga Raffaela Pacífico até gosta do verão, mas diz que as temperaturas "extrapolaram".

"Considerando que o verão acaba no final de março, espero que o clima amenize. Gosto do verão, é minha estação favorita, porém esse ano as temperaturas extrapolaram. Os últimos dias foram os que mais me incomodaram ao ponto de sentir tontura, mesmo trabalhando de casa, usando roupas leves e com uma garrafa de dois litros que fica sempre ao meu lado junto com o ventilador ligado o tempo todo. Espero que o calor diminua nos próximos dias, pois não dá para viver desse jeito", contou ao Portal A TARDE.

Raffaela sempre usa o ventilar ligador a todo momento e uma garrafa de água em sua mesa enquanto trabalha home office | Foto: Raffaela Pacífico / arquivo pessoal

Para amenizar o calor vale de tudo, até mesmo colocar uma bacia de gelo na frente do ventilador, como faz o estudante Welder Rosário. Ele atesta que tem funcionado. "Está um calor insuportável. Pincipalmente durante a noite, para dormir está complicado. Não estou levando muita fé nas águas de março não. Do jeito que as coisas estão, isso vai ficar só na letra da música mesmo. Já fiz até umas manobras para diminuir o calor. Já coloquei uma bacia de gelo na frente do ventilador e até garrafas de gelo ao redor. É o que tem ajudado", conta.

Dentro da normalidade

Apesar do calor "insuportável" em Salvador e em algumas cidades da Bahia, a meteorologista garante que está tudo dentro da normalidade. Segundo Cláudia, são temperaturas que não passam dos 35°.

"As pessoas têm memória curta (sic). Todo dia acham que é o dia mais quente do ano, mas esquecem que já tivemos temperaturas mais elevadas. A maior temperatura que a gente teve em março deste ano até agora foi no dia 2 [de fevereiro], quando os termômetros registraram 34,2°. Não foi neste último final de semana, como muita gente está falando. Na verdade, ontem [domingo] a gente teve 34,1º, foi bem pertinho, mas a maior foi no dia 2. E quando a gente puxa o histórico, vai ver que isso já aconteceu em Salvador outras vezes. Em março de 2018 por exemplo, a gente teve uma temperatura que chegou a quase 36°", explicou.

Confira a temperatura para os próximos dias em Salvador:

12/03 - Min 25° Máx 32°

13/03 - Mín 24° Máx 31°

14/03 - Mín 24° Máx 30°

15/03 - Mín 25º Máx 31°

16/03 - Mín 26° Máx 32°

17/03 - Mín 26° Máx 31º