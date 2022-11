Chuva e vento forte derrubam parte do telhado de escola em Salvador

Estudantes e funcionários do Colégio Estadual Rotary, no bairro de Itapuã, em Salvador, passaram por um susto na noite desta quinta-feira, 3. Parte do telhado que cobre a quadra de esportes não resistiu ao mau tempo e cedeu. Ninguém ficou ferido.

As aulas seguem normalmente, mas a quadra, utilizada em várias atividades escolares, não só esportivas, segue interditada.

A chuva e os fortes ventos que atingem Salvador nos últimos dias têm provocado transtornos à população. Nesta sexta-feira, 4, foram registradas 28 ocorrências na capital baiana entre desabamentos e deslizamentos de terra.