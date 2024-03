Chuva forte causa alagamentos em bairros de Salvador; assista | A TARDE

As fortes chuvas que atingem Salvador nesta quinta-feira, 22, motivaram a Defesa Civil (Codesal) a atuar no nível de Atenção, com o acumulado das últimas 72h. Por causa do temporal, a população sofreu alguns transtornos, como pontos de alagamentos em diversos bairros.

Conforme a Codesal, nesta quinta, os maiores acumulados de chuva na capital baiana foram registrados nos bairros da Boca do Rio (38,4 mm), Saramandaia (35,2 mm) e Pernambués (32,6 mm).

A equipe do Portal A TARDE recebeu registros de algumas das dificuldades enfrentadas pelos soteropolitanos. Veja abaixo:





Alagamento na região do bairro Imbuí sentido Av. Paralela Cidadão Repórter | Via WhatsApp





Alagamento no bairro da Pituba Cidadão Repórter | Via WhatsApp





Ventos fortes no bairro de Itapuã Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Até as 12h desta quinta, a Defesa Civil registrou 59 ocorrências. Destas, 20 por ameaça de desabamento, 15 são por alagamento de imóveis, 15 por avaliação de imóvel alagado, 8 por ameaça de deslizamento, 6 por delizamentos de terra e 2 por ameaça por desabamento de muro.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.