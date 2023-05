Chuva provoca alagamentos e transtornos em Salvador; veja a previsão

O tempo chuvoso que atinge a capital baiana colocou a população e os órgãos municipais em alerta, devido aos riscos de deslizamentos e alagamentos. Um sistema de baixa pressão deve provocar chuvas mais intensas em Salvador entre esta quarta-feira, 24, e a quinta 25, por conta dos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera estimula a formação de nuvens carregadas, provocando chuva forte e volumosa entre o litoral norte da Bahia e de Pernambuco.

Ainda de acordo com a Codesal, a previsão do tempo para os próximos dias é de chuva fraca a moderada, com possibilidade de intensificação. Duas ameaças de desabamento, uma no Centro da cidade e outra no bairro da Liberdade, além de uma ameaça de deslizamento no Cabula, foram registradas nas últimas horas.

Na rua Christiano Ottoni, no Jardim Apipema, uma árvore de grande porte caiu e bloqueou a circulação de veículos na via. Uma equipe da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) está no local e acionou os órgãos competentes para a sua remoção.

Os bairros com os maiores acumulados de chuva nas últimas 24h são Capelinha (34,4 mm), São Caetano (29,4 mm), Tancredo Neves (27,4 mm), Calabetão (25,2 mm) e Mussurunga (25,2 mm) e IAPI (24,0 mm).

Uma árvore de grande porte caiu e bloqueou a circulação de veículos na rua Christiano Ottoni, no Jardim Apipema | Foto: Reprodução | Transalvador

Previsão para os próximos dias

A previsão para a sexta-feira, 26, é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Já no sábado, 27, o céu nublado, com chuvas fracas e por vezes moderadas, a qualquer hora do dia colocam a capital baiana em alerta por conta dos riscos de deslizamentos de terra.

E para o domingo, 28, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. O risco de deslizamentos de terra se manterá ainda no primeiro dia da próxima semana.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.