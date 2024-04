Chuva: Salvador já soma mais de 200 ocorrências na tarde desta terça | A TARDE

As chuvas que atingem Salvador tem gerado transtornos em diversos pontos da cidades. Até às 16h da tarde desta terça-feira, 16, a Defesa Civil (Codesal) registrou mais de 207 ocorrências na capital baiana.

De acordo com o boletim do órgão, as ocorrências mais contabilizadas foram: deslizamento de terra (44), ameaça de desabamento (43) e ameaça de deslizamento (41) foram as ocorrências mais contabilizadas.

> Riscos de deslizamento de terra e desabamento acende alerta na capital

Já no quesito localidade, as regiões mais afetadas são Cabula/Tancredo Neves (31), Pau da Lima e Cajazeiras, com 29 ocorrências e região da Barra/Pituba (24).

Além das ocorrências citadas, a Codesal também registrou outros tipos de problemas decorrentes da chuva, tais como: árvore ameaçando cair, avaliação da área, avaliação de imóvel alagado, desabamento de muro, infiltração, orientação técnica, pista rompida.

Com o objetivo de prevenir desastres naturais decorrentes do período chuvoso, a prefeitura de Salvador segue com a Operação Chuva 2024.