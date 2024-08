Cia aérea baiana foi denunciada por levar passageiros em pé no avião

Avião da extinta TAS - Foto: Reprodução

Hoje não basta estar sentado no assento, mas precisa afivelar o cinto e retornar às poltronas para a posição original antes de pousar em segurança. Em 1962, no entanto, a Transportes Aéreos Salvador não apenas ignorou essas recomendações, como inovou: transportava os passageiros em pé no avião.

Os Douglas DC-3 e Curtiss C-46 Commando da empresa teriam virado uma espécie de ônibus Lapa/Barra, sem espaço para todos os ocupantes. A denúncia foi feita pelo jornal Diário de Notícias, do Rio de Janeiro.

"8 em pé", diz o título da coluna. "A transporte Aéreos Salvador vem sistematicamente conduzindo passageiros em pé nos seus aviões, tal qual acontece nos ônibus e tens da Cidade Maravilhosa. Ministro, faça alguma coisa, já que o responsável local não faz; ou será que já é permitido excesso de passageiros nos aviões?", encerra.

Não há fotos dos tais oito passageiros em pé, mas sabe-se que a prática não perdurou pelos anos seguintes, afinal a Transportes Aéreos Salvador, fundada na capital baiana em 1949, foi vendida no mesmo 1962.